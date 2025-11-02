Volley, Serie B2 – Il crescendo della under 18 VAP si ferma al terzo set: Collecchio conquista l’intera posta

Sfuma ai vantaggi del terzo parziale la seconda trasferta della Nordmeccanica VAP che sul campo del Galaxy Volley Collecchio deve alzare bandiera bianca nonostante una gara che ha visto le ragazze di coach Fanni crescere in intensità e percentuali.

La formazione parmense riesce quindi a bissare il successo della scorsa giornata conquistando tre punti, per la Academy non si muove la classifica ma al ritorno a Piacenza qualche consapevolezza in più in vista delle prossime gare.

Galaxy scende in campo con il passo giusto riuscendo a limitare le iniziative della VAP che deve arrendersi sul punteggio di 25-18. Il punteggio non scoraggia la Nordmeccanica che al ritorno sul terreno di gioco mostra un diverso atteggiamento: lo score resta piuttosto contratto ed è soltanto nel finale che Collecchio ha la meglio con l’allungo che conduce al 25-20.

Storia diversa nel terzo set quando è la VAP a condurre le operazioni fin dagli scambi iniziali riuscendo ad interpretare meglio le dinamiche del parziale. Gli ultimi punti si fanno ovviamente più pesanti: il testa a testa è combattuto ed è solo ai vantaggi che il Galaxy riesce a spuntarla chiudendo la gara.

Per la VAP il prossimo appuntamento è fissato per sabato prossimo nel palazzetto di casa quando a San Nicolò arriverà il Volley Team Bologna, gara al via come di consueto alle 20:30.

GALAXY VOLLEY COLLECCHIO-NORDMECCANICA VAP 3-0

(25-18; 25-20; 26-24)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Isitor, Montanari, Fenzio, Sandonà, Momo, Russo, Glavina, Carlà (L). NE: Di Paolo, Ferri (L) All. Fanni

Le under 16 della DM VAP superate da Campagnola

Trasferta non fortunata per la DM Idrosanitaria VAP che esce sconfitta nel confronto con il Renusi Moglia Campagnola nella quarta giornata di Serie C.

Buona parte della gara dipende dall’andamento del primo parziale quando le ragazze di coach Maggipinto hanno il merito di passare in avanti, trovare lo spunto per il 24-21 ma pagare la rimonta delle padrone di casa capaci di ribaltare completamente il risultato.

L’esito del parziale lascia scorie importanti con la VAP che torna in campo con un umore decisamente diverso: per Campagnola la partita si fa decisamente meno complicata ed i set successivi, di fatto, non sono mai davvero in discussione con la squadra di casa che chiude i conti per 3-0.

RENUSI MOGLIA CAMPAGNOLA-DM IDROSANITARIA VAP 3-0

(26-24; 25-17; 25-19)

DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Sorsi, Muzzu, Sposimo, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). NE: Uwadiae. All. Maggipinto

