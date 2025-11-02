Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio è sconfitta a testa sul campo della Osgb Campagnola

La Pallavolo San Giorgio non riesce nell’impresa di rubare punti alla Osgb Campagnola Emilia, team tra i più attrezzati per il salto nella futura serie A3, uscendo a testa dal campo reggiano. Il team giallobiancoblù è sconfitto in quattro parziali e resta in decima posizione della classifica con solo tre punti.
Commenta il direttore sportivo Massimo Gregori
“Abbiamo giocato una buona partita, avremmo meritato di più per quanto la squadra ha fatto. Arrivati ai vantaggi sono stati più cinici a chiudere i punti importanti. Nel quarto set siamo stati bravi a rimanere attaccati alla partita pur inseguendo per tutta la durata del parziale e sul 24 -23 abbiamo avuto due contrattacchi per pareggiare. Peccato comunque siamo contenti della prestazione non del risultato”.
Nel prossimo turno la Pallavolo San Giorgio, sabato 8 novembre (ore 18), ritornerà tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica ed affronterà il Volley Team Bologna, quarta forza del torneo.
Osgb Campagnola Emilia-Pallavolo San Giorgio Piacentino 3-1
(25-23 25-19 23-25 25-23)
Osgb Campagnola Emilia: Reverberi, Bici (L1), Mescoli , Giannelli, Aluigi, Migliorini, Secciani (L2), Gruda, Frangipane, Bonato, Muzi, Ndiaye, Guastalla. All. Baraldi.
Pallavolo San Giorgio: Sesenna 10, They 9, Cornelli 12, Caviati, Bassi 7, Gilioli, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli, Cossali 11, Bresciani 3, Martinelli 5, L. Galelli (L). All. Capra.
Classifica
Ravenna 12 punti; Osgb Campagnola, Valdarno 10; Bologna 9; Ripalta Cremasca, Fantini Folcieri Ostiano 7; Forlì, Centro Volley Reggiano, Montesport 6; San Giorgio, Moma Anderlini, Pall. Scandicci, 3; Cesena, Riccione 1.