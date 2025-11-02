Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio è sconfitta a testa sul campo della Osgb Campagnola

La Pallavolo San Giorgio non riesce nell’impresa di rubare punti alla Osgb Campagnola Emilia, team tra i più attrezzati per il salto nella futura serie A3, uscendo a testa dal campo reggiano. Il team giallobiancoblù è sconfitto in quattro parziali e resta in decima posizione della classifica con solo tre punti.

“Abbiamo giocato una buona partita, avremmo meritato di più per quanto la squadra ha fatto. Arrivati ai vantaggi sono stati più cinici a chiudere i punti importanti. Nel quarto set siamo stati bravi a rimanere attaccati alla partita pur inseguendo per tutta la durata del parziale e sul 24 -23 abbiamo avuto due contrattacchi per pareggiare. Peccato comunque siamo contenti della prestazione non del risultato”.

Nel prossimo turno la Pallavolo San Giorgio, sabato 8 novembre (ore 18), ritornerà tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica ed affronterà il Volley Team Bologna, quarta forza del torneo.

Osgb Campagnola Emilia-Pallavolo San Giorgio Piacentino 3-1

(25-23 25-19 23-25 25-23)

Osgb Campagnola Emilia: Reverberi, Bici (L1), Mescoli , Giannelli, Aluigi, Migliorini, Secciani (L2), Gruda, Frangipane, Bonato, Muzi, Ndiaye, Guastalla. All. Baraldi.

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 10, They 9, Cornelli 12, Caviati, Bassi 7, Gilioli, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli, Cossali 11, Bresciani 3, Martinelli 5, L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Ravenna 12 punti; Osgb Campagnola, Valdarno 10; Bologna 9; Ripalta Cremasca, Fantini Folcieri Ostiano 7; Forlì, Centro Volley Reggiano, Montesport 6; San Giorgio, Moma Anderlini, Pall. Scandicci, 3; Cesena, Riccione 1.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy