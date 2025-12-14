Serie C – L’Italia Chef Piacenza piega 4 Torri Ferrara 89-75

Altra vittoria tra le mura amiche del Pala San Lazzaro per l’Italia Chef Piacenza, anche 4 Torri Ferrara è costretta alla resa al termine di una partita condotta nel punteggio dai biancorossi fin dai primi minuti di gioco.

Dopo soli 4 minuti i padroni di casa sono già sulla doppia cifra di vantaggio (17-7) con Livelli (5 punti) e Bassani (8 punti) sugli scudi. Il primo quarto termina 29-20 in favore dei piacentini.

Nel secondo quarto Piacenza tenta l’allungo arrivando a toccare il +15 (50-35) grazie anche al rientro dopo l’infortunio di capitan Massari e Pescatori. Si va all’intervallo lungo sul 50-38.

Al rientro dagli spogliatoi, Ferrara riesce a riavvicinarsi pericolosamente arrivando a toccare il -6 (57-51) al 27’ ma i biancorossi, con un parziale di 8-0, firmato Roljic-Galli ristabiliscono nuovamente le distanze.

L’allungo definitivo di Piacenza arriva all’inizio dell’ultimo quarto, quando le rubate e i canestri di Livelli (22 punti) e il dominio sotto canestro di Bassani (23 punti e 15 rimbalzi) scavano il solco decisivo (79-61 al 35’).

Finisce 89-75 con i biancorossi che possono così festeggiare la quarta vittoria consecutiva che gli permette di rimanere nel terzetto di squadre, assieme a Francesco Francia e Molinellla, a quota 18 punti, a -2 dalle due capoliste Medicina e Castelnovo.

Il prossimo appuntamento dell’Italia Chef Piacenza sarà la trasferta in terra bolognese contro Molinella, sabato 20 dicembre, alle ore 19.

ITALIA CHEF PIACENZA – DESPAR 4 TORRI FERRARA 89-75

(29-21, 21-18, 18-21, 21-16)

Tabellini: Galli 9, Pescatori 2, Roljic 11, Fumi 3, Stella, Livelli 22, Massari 6, Bassani 23, Rigoni 10, Casati 3, Pirolo. All. Vencato, ass. all. Molinaroli

