Volley, Serie B2 – Con il 3-0 a Minerva è poker per la Nordmeccanica VAP: le under 18 della Academy ancora al successo

Quarto risultato utile consecutivo in Serie B2 per la Nordmeccanica VAP che supera con una prestazione di grande caratura e continuità le parmensi del Minerva: una vittoria che chiude al meglio il 2025 al Palazzetto di San Nicolò e che regala ulteriori consapevolezze oltre che punti alla formazione under 18 di coach Fanni.
Si parte con Di Luzio e Uwadiae in diagonale, Fenzio e Montanari bande, Momo e Russo al centro con Carlà libero.
Dopo i primi punti è la Academy che prova ad instradare il gioco con un ottimo break di 5-0 che spinge il punteggio sul 10-7. Fenzio colpisce anche dalla linea dei nove metri mentre le avversarie faticano a rientrare in gara ritrovandosi distanti sette lunghezze: si chiude con lo score di 25-17.
È la VAP a prendere il sopravvento anche nel secondo parziale con il Minerva costretto a giocarsi i due timeout nel tentativo di spezzare l’inerzia della Academy. Tutte le attaccanti verdiblu girano al meglio con la regia ispirata di Di Luzio: si va in archivio senza scossoni sul 25-18.
Minerva torna in campo con tutto altro atteggiamento ma la Nordmeccanica non resta certo a guardare e spinge con decisione con Momo e Montanari. A metà parziale il punteggio è ancora indeciso (14-13) ma l’ultima sferzata della VAP risulta decisiva per il finale sul 25-19.
NORDMECCANICA VAP-MINERVA VOLLEY 3-0
(25-17; 25-18; 25-19)
NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Isitor, Fenzio, Montanari, Uwadiae, Momo, Russo, Carlà (L). NE: Borri, Di Paolo, Fortunato, Glavina, Sandonà, Ferri (L). All. Fanni
In Serie C le under 16 della VAP si fermano al cospetto del Nutristar Correggio
Non riesce il bis alla DM Idrosanitaria VAP che soltanto una settimana fa aveva superato l’allora imbattuta capolista Guastalla a domicilio: il derby tutto piacentino di serie C va infatti al Piace Volley che si conferma squadra di alto livello per la categoria.
Piace Volley che apre con decisione la gara mostrando i muscoli (6-11), alla Academy manca una vera reazione con il distacco che resta piuttosto netto (9-15): il set va in archivio 14-25.
La VAP si scuote con decisione al ritorno in campo sorprendendo le avversarie (12-4) che non riescono a trovare la quadra ritrovandosi piuttosto indietro nello score (14-5): solo nel finale c’è un timido segnale di rimonta che però si estingue sul 25-16.
Il Piace Volley non ci sta e torna a macinare gioco e punti nel terzo parziale che prende decisamente un’altra direzione: la VAP si ritrova ad inseguire ma sono le ospiti ad infilare il 17-25. Anche il quarto parziale, che decide la contesa, viaggia sugli stessi binari con lo score finale di 15-25.
DM IDROSANITARIA VAP-BFT BURZONI PIACEVOLLEY 1-3
(14-25; 25-16; 17-25; 15-25)
DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Sorsi, Muzzu, Sposimo, Uwadiae, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto