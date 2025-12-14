Rugby – Nulla da fare per i Lyons a Mogliano

Trasferta a Mogliano infruttuosa per la Sitav rugby Lyons, che nonostante una prova generosa non riescono a portare a casa punti in una partita tutto sommato abbordabile. Encomiabile lo sforzo dei bianconeri, che contro una formazione molto quotata ha venduto cara la pelle, cedendo solo alla distanza.

Nonostante i forfait dell’ultimo minuto di Matenga e Libero, sono i Leoni a colpire per primi. Alla prima occasione è Rodina a lanciarsi in meta alla bandierina concludendo una bella azione. Mogliano però sale di colpi, e conquista la meta di Punizione al 10’, per la quale viene anche sanzionato Capitan Moretto con un cartellino giallo. I Leoni resistono in inferiorità numerica, ma Mogliano mantiene la pressione e allunga al 24’ con la segnatura di Schiabel. Nel finale di primo tempo i Lyons si fanno vedere in attacco, ma la difesa veneta resiste e difende il vantaggio.

A inizio ripresa ancora meglio i Leoni, che impattano la gara con la meta di Moretti al 43’. Mogliano però mantiene il controllo della gara e si porta in vantaggio al 51’ con la meta di mischia segnata da Ferraro: da qui i padroni di casa non si guarderanno più indietro, segnando anche la meta del bonus ancora con Ferraro. A nulla valgono i tentativi di rientrare in partita portati dai Lyons, che sprecano un paio di buone occasioni per riaprire la gara e non segnano più fino al fischio finale.

I Leoni chiudono il 2025 al penultimo posto, a pari punti con il Colorno ultimo. La corsa alla salvezza riprenderà a febbraio con la sfida in programma a Vicenza alla ripresa.

Mogliano Veneto Rugby vs Rugby Lyons 26 – 12

Marcatori:pt. 2′ m. Rodina (0-5); 9′ m. di punizione (7-5), 24′ m. Schiabel (12-5). st. 43′ m. Moretti, tr. Camero (12-12); 51′ m. Ferraro, tr. Benvenuti (19-12), 63′ m. Ferraro, tr. Andretti (26-12)

Mogliano Veneto Rugby: Padovani; Schiabel, Drago F., Zanatta (73′ Checchi), Vanzella (13′ Favaretto); Benvenuti, Tizzano (57’Andretti); Koroiyadi (47′ Casartelli), Pontarini, Finotto (Cap.); Carraro (57’Brevigliero), Midena; Lipera (57′ Genovese), Rosario (50′ Ferraro), Gentile (50′ Borean). All.: Umberto Casellato

Rugby Lyons 1963: Via G.; Pasini, Waqaicece, Rodina, Franzoso (66’ Calosso); Camero (70′ Russo), Via A. (66′ Colombo); Perazzoli (60′ Bottacci), Conti (70′ Bance), Cisse; Cutler, Moretto (cap); Moretti (65′ Horgan), Bolzoni (66′ Borghi), Libero (8′ Acosta). All: Matenga Bryan Kingi, Emanuele Solari

Calciatori: Benvenuti 1/2, Andretti 1/1 (Mogliano Veneto Rugby); Camero 1/2 (Rugby Lyons 1963)

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 5; Rugby Lyons 1963 0

Simecom Player of the Match: Enrico Pontarini (Mogliano Veneto Rugby)

