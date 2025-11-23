Serie C – L’Italia Chef Piacenza si sblocca nell’ultimo quarto, Vignola Piegata 76-59

L’Italia Chef Piacenza fatica per 30 minuti contro una coriacea Roadhouse Vignola prima di scatenarsi nell’ultimo parziale, centrando la vittoria per 76-59 e prolungando cosí l’imbattibilità casalinga stagionale.

Piacenza prova subito a scappare, dopo 4 minuti i biancorossi sono avanti 10-2. Vignola non ci sta e, grazie anche a qualche palla persa di troppo dei piacentini, impatta il punteggio sul 19 pari al termine della prima frazione.

Nel secondo quarto le percentuali di tiro si abbassano ulteriormente da entrambe le parti, Vignola ne approfitta andando all’intervallo lungo avanti 27-29. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti provano ad allungare ma Piacenza, nonostante le difficoltà e le solite rotazioni ridotte (Galli e Pescatori a referto ma non ancora impiegabili), è ancora a contatto (48-52).

I ragazzi di coach Vencato si accendono improvvisamente all’inizio dell’ultimo quarto producendo un parziale devastante di 18-0 in 4 minuti grazie soprattutto alle triple di Fumi e Roljic. La guardia serba biancorossa è incontenibile (25 punti con 5/7 da tre) con Piacenza che ormai è padrona totale sui due lati del campo.

Finisce 76-59 per i padroni di casa. Il prossimo appuntamento dell’Italia Chef Piacenza sarà la trasferta di Bologna contro la SG Fortitudo, sabato 29 novembre, alle ore 20.

ITALIA CHEF PIACENZA BC – ROADHOUSE VIGNOLA 76-59

(19-19, 8-10, 21-23, 28-7)

Tabellini: Galli ne, Oukara, Pescatori ne, Roljic 25, Fumi 9, Stella 2, Livelli 13, Massari 2, Bassani 16, Rigoni 7, Casati, Pirolo 2. All. Vencato, ass. all. Molinaroli

