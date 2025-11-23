Volley, Serie B2 – Il primo squillo della Nordmeccanica vale due punti: la VAP supera al tiebreak la Polisportiva I Care

Un primo successo che fa rima con atteggiamento e tenuta mentale sulla lunghezza di cinque set: la Nordmeccanica VAP conquista due punti nel confronto con la terza forza del girone E, primi punti della stagione per l’under 18 della Academy al termine di una gara piuttosto combattuta e chiusa soltanto sul 15-23 del tiebreak.
Per la settima di campionato coach Fanni manda in campo Di Luzio e Di Paolo in diagonale, Isitor e Fenzio bande, Momo e Russo al centro con Carlà libero.
Buono l’avvio di Fenzio e Momo, rispondono le reggiane con un acuto per il 5-10 che segna il primo timeout di VAP. Russo risponde insieme ai due ace di Di Luzio (11-13) fino ad arrivare al tredici pari: ora l’iniziativa è della Academy che passa avanti fino ad arrivare ad un finale punto a punto dove il punto decisivo è quello del 23-25.
Ancora Fenzio e Momo, con la complicità di Di Paolo: la VAP si trova a condurre nel secondo parziale ed alza anche il muro del 16-13. Lo sprint prosegue nel segno di una seconda linea rinforzata dall’ingresso di Montanari ed attacchi che lasciano il segno per il 25-17.
4-6 con il punto di Di Paolo, la Polisportiva I Care torna in campo con tutto un altro piglio trovandosi avanti fino al 9-12. Due timeout in rapida successione faticano a sortire l’effetto sperato nonostante il pressing di Fenzio. In campo va anche Sposimo ma non c’è storia: si termina 16-25.
Montanari resta in campo in pianta stabile a partire dal quarto parziale per una VAP che preme con decisione (12-9). Insiste Di Paolo, questa volta sono le ragazze di Cavriago a non trovare le adeguate contromisure e cedere sul 25-16 che significa tiebreak.
Nel set breve la VAP ha il merito di prendere il controllo delle operazioni con il cambio campo che scatta sull’8-5. Le ospiti rispondono fino all’undici pari e passano anche avanti (11-12) ma l’ultima parola spetta alla Nordmeccanica che esplode di gioia sul decisivo 15-13.
NORDMECCANICA VAP-POLISPORTIVA I CARE 3-2
(23-25; 25-17; 16-25; 25-16; 15-13)
NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Di Paolo, Isitor, Fenzio, Montanari, Sposimo, Momo, Russo, Carlà (L). NE: Borri, Glavina, Sandonà, Uwadiae, Ferri (L). All. Fanni
Il Piace Volley conquista il derby di serie C: l’under 16 VAP strappa soltanto un set
Non riesce il bis alla DM Idrosanitaria VAP che soltanto una settimana fa aveva superato l’allora imbattuta capolista Guastalla a domicilio: il derby tutto piacentino di serie C va infatti al Piace Volley che si conferma squadra di alto livello per la categoria.
Piace Volley che apre con decisione la gara mostrando i muscoli (6-11), alla Academy manca una vera reazione con il distacco che resta piuttosto netto (9-15): il set va in archivio 14-25.
La VAP si scuote con decisione al ritorno in campo sorprendendo le avversarie (12-4) che non riescono a trovare la quadra ritrovandosi piuttosto indietro nello score (14-5): solo nel finale c’è un timido segnale di rimonta che però si estingue sul 25-16.
Il Piace Volley non ci sta e torna a macinare gioco e punti nel terzo parziale che prende decisamente un’altra direzione: la VAP si ritrova ad inseguire ma sono le ospiti ad infilare il 17-25. Anche il quarto parziale, che decide la contesa, viaggia sugli stessi binari con lo score finale di 15-25.
DM IDROSANITARIA VAP-BFT BURZONI PIACEVOLLEY 1-3
(14-25; 25-16; 17-25; 15-25)
DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Sorsi, Muzzu, Sposimo, Uwadiae, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto