Serie C – Verso un nuovo rinvio. Ghirelli: “250 giocatori positivi su 1700”

Dopo il rinvio della 21^ giornata, la Serie C pensa allo slittamento anche della 22^ giornata

Potrebbe slittare di nuovo il ritorno in campo della Serie C a causa dell’aumento dei positivi al Covid. Dopo il rinvio della 21^ giornata, riprogrammata al 2 febbraio, la Lega Pro sta pensando di posticipare anche la 22^ giornata, in calendario domenica 16 gennaio.

Il presidente della Serie C, Francesco Ghirelli

“Attualmente ci sono 250 calciatori positivi al covid su 1700 nei club di Lega Pro. I modelli matematici ci dicono che i contagi aumenteranno nella popolazione nei prossimi giorni, dobbiamo prenderne atto”.

La decisione sarà presa da Ghirelli venerdì, dopo un confronto con il consiglio direttivo della Lega Pro. La priorità è quella di tutelare la salute di tutti visto che il 15% dei calciatori è attualmente positivo