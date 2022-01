Guardia Medica a Ottone, il Sindaco Beccia: “Farò una proposta all’Ausl, non possiamo aspettare una data indeterminata” – AUDIO

Guardia Medica a Ottone, il Sindaco Beccia: “Farò una proposta all’Ausl, non possiamo aspettare una data indeterminata“. Ieri il Direttore Generale dell’Ausl in una nota stampa ha spiegato che appena possibile si ritornerà all’assetto di prima, ma ora la situazione è delicata. In particolare a causa dei numeri dei positivi che continuano a crescere in modo esponenziale, dell’aumento degli accessi al Pronto soccorso e dell’incremento dei posti letto Covid occupati nei reparti ordinari. Sempre secondo Baldino, queste scelte (sospensione del servizio di Guardia Medica a Ferriere ed Ottone) risultano obbligate.

Non possiamo lasciare le cose così campate per aria – commenta Federico Beccia, Sindaco di Ottone. Proprio per questo proporrò al Direttore Generale Baldino di trasferire almeno uno dei due medici a Ottone e io stesso (il primo cittadino è un medico) effettuerò 2/3 turni settimanali per coprire le emergenze del territorio. Di più proprio non posso.

Lei sta già prestando servizio volontario

Sì, l’ho fatto anche nel festivo dell’Epifania e posso garantire che nel giro della giornata sono venute 4 persone che non stavano bene. E’ importante comprendere che c’è gente anziana. Persone che sfiorano i 100 anni, che hanno anche altre problematiche oltre il Covid. Tenendo conto che ci sono casi di positività che sto curando a domicilio e che potrebbero aver bisogno di aiuto in qualsiasi momento. Anche di notte!

E’ stata chiesta comprensione e lettura della situazione

La comprensione è più che giusta. Il periodo non è dei migliori però ci sono degli aspetti che possono essere gestiti sicuramente meglio. Non sono convinto della situazione. In particolare mi chiedo perché da un giorno all’altro si è effettuato il trasferimento da una sede decentrata ed estesa, solo Ottone conta 32 frazioni e 127 km di strada senza dimenticare che la Guardia Medica si occupa anche dei cittadini di Zerba e Cerignale, a Bobbio. Io ho fiducia nel direttore Baldino e non l’ho mai attaccato direttamente. Secondo me questa è una valutazione errata di qualche collaboratore che probabilmente non conoscendo bene il territorio, ha pensato che unire tutti i servizi a Bobbio fosse qualcosa di miracoloso. In particolare non ha compreso che dai posti più isolati di Ottone ci voglio anche 90 minuti per andare a Bobbio.

