Serie D, la Prefabbricati Valtidone cala il poker contro la Decalacque

Sono quattro i successivi consecutivi della Pallavolo SangioPode, targata Prefabbricati Valtidone che prosegue la striscia vincente. Ieri sera (venerdì 26 novembre) presso le mura amiche della palestra comunale di Podenzano, Nayara Sudario e compagne superano in tre set la Decalacque Rivervolley e consolidano il quinto posto di una classifica che al vertice parla piacentino.

Primo e terzo parziale chiusi ai vantaggi mentre nel secondo la SangioPode ha contenuto i possibili rientri delle avversarie, chiudendo in agilità. Una vittoria meritata, frutto della continua crescita del gruppo di coach Danilo Delmonte.

Nel prossimo turno, valido per l’ottava giornata di andata, la Prefabbricati Valtidone affronterà in trasferta la Polisportiva Coop Parma, scorbutica formazione che ha gli stessi punti (12) e stesso numero di vittorie (4). Una nuova sfida per l’ulteriore crescita e salto di qualità del gruppo della Sangio Pode.

Prefabbricati Valtidone Sangio-Decalacque Rivervolley 3-0

(26-24, 25-14, 27-25)