Rugby Lyons, il programma completo del weekend bianconero

Weekend meno intenso ma ugualmente importante per i colori bianconeri, con una sfida fondamentale per la Prima squadra e il ritorno in campo della nostra Sezione Femminile. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del weekend Lyons.

Dopo quasi due anni di attesa, tornano in campo le nostre Pantere Lyons in una gara ufficiale: la prima tappa della Coppa Italia Femminile, nella versione ridotta di Rugby a 7, si terrà questo fine settimana a Formigine. Un grosso in bocca al lupo alle nostre ragazze, che possano godersi questo momento importante.

Torna in campo anche l’Under 15, che prenderà parte alla Festa del Rugby organizzata dal Rugby Parma presso il Centro Sportivo Lago Verde.