Servizio Civile Universale 2026, 114 opportunità nella provincia di Piacenza. Candidature entro l’8 aprile – AUDIO

Un’esperienza formativa e gratificante. Fino alle ore 14 dell’8 aprile 2026 è possibile candidarsi al Bando di Servizio Civile Universale 2026, un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano dedicare un anno alla comunità acquisendo allo stesso tempo competenze utili per il proprio futuro personale e professionale.

Nel territorio della provincia di Piacenza – spiega Rebecca ospite di Volontariato in onda la rubrica realizzata da Radio Sound e CSV Emilia – sono disponibili 114 posti totali, distribuiti tra enti del terzo settore, associazioni di volontariato, cooperative sociali e realtà impegnate in ambito educativo, sociale e culturale.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi, con un impegno medio di 25 ore settimanali, un assegno mensile di 519,47 euro e un percorso di formazione dedicata. È prevista, inoltre, una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici.

I giovani selezionati partecipano a progetti in diversi ambiti di intervento: educazione e supporto scolastico, assistenza a persone fragili, promozione culturale e sociale, attività con anziani e iniziative di cittadinanza attiva. Tutte le indicazioni sono disponibili sul sito serviziocivilepiacenza.it dove si possono consultare tutti i progetti disponibili

Gli interessati – prosegue Rebecca – possono venire direttamente allo sportello Co.Pr.E.S.C. Piacenza (Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Piacenza)per chiedere informazioni, vi darò una mano sia a fare domanda, sia a scegliere qual è il progetto più importante per la persona che vorrebbe fare questa esperienza. In particolare perché la scelta del progetto è fondamentale, essendo un’esperienza che si può fare una sola volta nella vita. Lo sportello per le informazioni sul Servizio Civile Universale è aperto lunedì dalle 13 alle 17 e giovedì dalle 10 alle 14.

Alcuni posti sono inoltre riservati ai GMO – Giovani con Minori Opportunità, per favorire l’accesso al Servizio Civile anche a giovani che vivono condizioni di difficoltà economica o sociale.

Anche Rebecca Montagnaro arriva dal percorso fatto al Servizio Civile Universale. “E’ stata un’esperienza molto formativa e soprattutto gratificante. Io ho scelto di farla in età un po’ più adulta, a 28 anni. E’ stata un’occasione per conoscere tante nuove persone, per costruire relazioni e soprattutto per mettersi in gioco. Soprattutto per mettere a disposizione degli altri le proprie capacità, oltre che un modo per apprendere tante altre competenze utili”.

E’ anche una porta aperta sul mondo del lavoro

Assolutamente, è un’occasione per fare esperienze lavorative, ma anche per capire se la strada che uno decide di intraprendere è effettivamente il percorso migliore per le proprie caratteristiche, quindi un modo anche per sperimentarsi.

Informazioni

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online su questa piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026! Tutte le informazioni sui progetti attivi nel territorio e sulle modalità di candidatura sono disponibili sul sito: www.serviziocivilepiacenza.it

Gli enti soci del Coordinamento di Piacenza hanno attivato 57 posti nella provincia

CSV Emilia, con sedi di accoglienza presso Comune di Piacenza, Comune di Borgonovo Val Tidone, Comune di Cadeo, Comune di Caorso, Comune di Castel San Giovanni, Comune di Gragnano Trebbiense, Auser Volontariato Piacenza, AIAS Piacenza, Oltre l’Autismo e A.Fa.Di. Associazione Famiglie Disabili;

Confcooperative, con sedi di accoglienza presso le cooperative sociali Unicoop, San Giuseppe, Sfinge e l’Associazione La Ricerca;

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con sede presso la sezione territoriale di Piacenza;

FISM – Federazione Italiana Scuole Materne, con sedi presso Parrocchia San Nicola di Bari, Parrocchia Preziosissimo Sangue, Parrocchia di San Fiorenzo, Società degli Asili Infantili Mirra, Ente Educativo Mons. Chiapperini e Istituto Suore della Provvidenza per l’Infanzia;

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, con sede presso Coopselios.

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