Cives chiude con una tavola rotonda: ospiti de Pascale, Tarasconi e Cevolotto

Il lungo dibattito su “democrazia vs autocrazia”, sviluppato all’interno delle dodici serate del corso, arriva a sintesi nell’assemblea pubblica “Cives parla alla Civitas”.

Gli stimoli offerti dai relatori che si sono susseguiti negli spazi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e della Fondazione di Piacenza e Vigevano da novembre fino a inizio marzo faranno da punto di partenza all’incontro finale del corso di formazione Cives che si terrà venerdì 20 marzo alle 20.30 nella sala “Piana” dell’ateneo di via Emilia Parmense: spunti, dubbi e interrogativi saranno riportati a Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, e Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio.



I componenti della tavola rotonda, due importanti rappresentanti delle istituzioni civili della Regione e della città e la massima espressione della Chiesa piacentina, saranno sollecitati dagli studenti dell’università e dai coordinatori del corso Cives.

Nel corso delle serate sono emersi numerosi temi, tra cui la partecipazione civica e l’astensionismo (alla vigilia, peraltro, di un referendum costituzionale), il ruolo della Chiesa nella democrazia, la fiducia dei giovani nel territorio che abitano, la crisi dei centri storici, il bisogno di politiche sociali, lo stato degli organismi sovranazionali (come l’Onu), la difesa dei diritti umani, le partnership economico-commerciali da sviluppare con l’Africa. L’incontro di venerdì 20 marzo è aperto al pubblico. Si consiglia di prenotare il proprio posto scrivendo a daniela.guzzi@unicatt.it.

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