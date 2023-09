Riparte con i volontari Auser il servizio di accoglienza pre-scuola, per oltre 700 bambini

L’assessore alle Politiche Educative, Mario Dadati, ha incontrato oggi, in Municipio, i volontari Auser che garantiscono il servizio di accudimento prima e dopo l’orario scolastico, promosso anche quest’anno gratuitamente dal Comune di Piacenza, a favore delle famiglie i cui figli frequentano la scuola primaria e che abbiano necessità, per esigenze lavorative o familiari, di accompagnare anticipatamente i bambini a scuola al mattino o di ritirarli più tardi al termine delle lezioni.

L’accoglienza pre-scuola si svolge a partire dalle 7.30 fino all’inizio delle lezioni, il post scuola nell’ora successiva alla fine delle lezioni (alcune scuole terminano alle 16, altre alle 16.15 o 16.30).

Le iscrizioni sono state raccolte in estate dalle scuole, per concludersi il 13 settembre. Dopo la chiusura delle adesioni, gli uffici dei Servizi educativi del Comune di Piacenza, insieme ad Auser, hanno organizzato il servizio, individuando gli operatori volontari da incaricare nei diversi plessi scolastici, in base alle richieste pervenute.

Da lunedì 25 settembre il servizio riparte pressoché in tutte le scuole primarie della città

Per il pre-scuola i plessi aderenti sono: Alberoni, Mazzini, San Lazzaro e Mucinasso (II Circolo), De Gasperi, Giordani e S. Antonio (III Circolo), De Amicis, Caduti sul lavoro e Due Giugno (IV Circolo), Vittorino da Feltre (V Circolo), Pezzani e XXV Aprile (VII Circolo), Don Minzoni e Carella (VIII Circolo).

Complessivamente sono iscritti al pre-scuola 724 bambini e gli operatori Auser impegnati sono 40.

Il servizio di post scuola sarà garantito per i plessi Alberoni, Mazzini, San Lazzaro e Mucinasso (II Circolo), De Gasperi, Giordani e Taverna (III Circolo), De Amicis, Caduti sul lavoro e Due Giugno (IV Circolo), Pezzani e XXV Aprile (VII Circolo), Don Minzoni e Carella (VIII Circolo). I bambini che frequenteranno il post scuola sono complessivamente 346, assistiti da 20 volontari Auser.

La frequenza al servizio verrà garantita anche a 12 alunni con disabilità grave, a cui il Comune assicura un sostegno dedicato mettendo a disposizione personale educativo assistenziale appositamente incaricato.