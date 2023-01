Servizio di strada notturno in aiuto a clochard e senzatetto, appello ai cittadini per raccogliere generi di conforto

Nell’ambito del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Prefettura, in considerazione dell’abbassamento delle temperature, è stata condivisa, con l’amministrazione comunale e i componenti del tavolo, l’attivazione in via sperimentale di un servizio di strada notturno – a cura di Anpas, Caritas e Croce Rossa Italiana – a supporto di chi si trova in condizioni di precarietà con la distribuzione di beni di prima necessità, quali bevande calde, viveri e coperte.

L’attività degli operatori, in corso dal 20 dicembre, costituisce un ulteriore tassello nella rete di solidarietà che connota il territorio piacentino.

L’attività di volontariato di Anpas, Caritas e Croce Rossa Italiana si aggiunge a quella promossa dal Capoluogo con le Unità di Strada.

I cittadini che volessero contribuire con generi di conforto possono rivolgersi alle predette associazioni.