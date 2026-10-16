Seta, Cisl: “Stop alla tassa sulla stanchezza, una grande vittoria”

Prima il risultato ottenuto per gli iscritti Fit Cisl con la conciliazione davanti al giudice del lavoro. Poi la contestazione delle altre organizzazioni sindacali sulla disparità di trattamento. Ora la decisione di Seta di rendere non più applicabile l’accordo sul premio di risultato del 16 aprile 2026, ripristinando per tutto il personale quello del 14 marzo 2024, fino alla scadenza del 31 dicembre 2026.

Fit Cisl Piacenza contro le penalizzazioni economiche agli autisti

Per la Fit Cisl Piacenza è una grande vittoria sindacale, per tutti gli altri un tornare sui propri passi. La ferma opposizione alla penalizzazione economica degli autisti coinvolti anche in un solo sinistro, definita dal sindacato una “tassa sulla stanchezza”, ha prodotto un risultato che supera il perimetro degli iscritti per farla diventare una tutela collettiva.

Salvatore Buono: “Abbiamo contestato fin dall’inizio un meccanismo inaccettabile”

“Abbiamo contestato fin dall’inizio un meccanismo che ritenevamo inaccettabile per le conseguenze sulla retribuzione degli autisti”, dichiara Salvatore Buono, Fit Cisl Piacenza. “Abbiamo sostenuto questa posizione fino alla conciliazione del 1° ottobre. Oggi l’azienda torna sui propri passi e applica a tutti l’accordo, meno penalizzante, del 2024. È il riconoscimento concreto della fondatezza della nostra battaglia sindacale”.

La comunicazione di Seta e il ritorno all’accordo del 14 marzo 2024

Il passaggio decisivo è contenuto nella stessa comunicazione di Seta. L’azienda riferisce che le verifiche condotte dopo la conciliazione hanno evidenziato criticità sulla parità di condizioni tra i lavoratori e sull’efficacia della misura incentivante. Visti i risultati emersi dalla conciliazione portata avanti dalla Fit Cisl, Seta, d’intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie, ha quindi deciso di non applicare più l’accordo del 16 aprile 2026.

Fit Cisl: “La tutela conquistata per i nostri iscritti è diventata patrimonio di tutti”

Una scelta che, per la Fit Cisl, conferma il valore del percorso intrapreso. Le altre sigle avevano difeso l’accordo contestato dalla Cisl e criticato la conciliazione perché introduceva trattamenti differenti. Ora anche le organizzazioni firmatarie condividono il ritorno, per tutti, all’accordo precedente.

“Chi aveva contestato il nostro risultato si trova oggi a condividere l’estensione delle tutele che abbiamo difeso”, osserva Buono. “Ne siamo soddisfatti, perché il nostro obiettivo è migliorare le condizioni dei lavoratori. Ma il percorso va ricordato: senza la determinazione della Fit Cisl, questa svolta non ci sarebbe stata”.

“Sarebbe stato meglio evitare gli errori che hanno costretto la Fit Cisl a impegnarsi in solitudine per tutti questi mesi, per il bene dei propri iscritti e per un principio di giustizia che riguarda tutti”, prosegue Buono. “Oggi possiamo dire che quell’impegno ha prodotto un risultato concreto. La tutela conquistata per i nostri iscritti è diventata patrimonio di tutti i lavoratori Seta”.

Sicurezza degli autisti, la richiesta di prevenzione e turni adeguati

Resta centrale il tema della sicurezza. La Fit Cisl condivide l’obiettivo di ridurre i sinistri e chiede di affrontarlo attraverso prevenzione, formazione, manutenzione dei mezzi, organizzazione dei turni e riposi adeguati.

“La sicurezza si costruisce con la partecipazione degli autisti e con interventi sulle condizioni di lavoro e non sulle penalizzazioni”, conclude Buono. “Vigileremo sull’applicazione dell’accordo, ci impegniamo fin d’ora per il suo miglioramento, e chiediamo a Seta di aprire un confronto concreto su questi temi. Da questa vicenda deve partire una stagione di relazioni sindacali fondata sulla competenza, sull’ascolto, sulla dignità del lavoro e sulla qualità del servizio pubblico”.