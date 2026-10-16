Scuola, Murelli (Lega): “Con buona pace della Cgil lo sciopero è un flop, adesione all’1,08 per cento”

“Con buona pace della Cgil e dei suoi soliti proclami, l’adesione del personale scolastico allo sciopero di oggi si è rivelata un solenne flop, registrando un dato irrisorio dell’1,08%. È la conferma che chi lavora ogni giorno nelle nostre strutture premia la concretezza e non le agitazioni ideologiche. A questi insegnanti e a questi operatori voglio esprimere tutto il mio apprezzamento perché hanno difeso il diritto allo studio”.

Lo dichiara la senatrice della Lega Elena Murelli, capogruppo in commissione Affari sociali e Lavoro a Palazzo Madama.

“La risposta dei lavoratori – prosegue Murelli – conferma il sostegno per l’impegno di questo governo e del ministro Valditara, che stanno riportando l’istruzione al centro dell’agenda politica con fatti concreti: dal rinnovo dei contratti alla riforma della formazione tecnico-professionale. Misure attese da anni che restituiscono dignità al sistema educativo. Tutto questo evidenzia quanto il mondo della scuola reale abbia scelto la serietà e la responsabilità, prendendo nettamente le distanze da chi oggi in piazza ha preferito la violenza, tra cassonetti in fiamme e intollerabili fantocci dei ministri appesi a testa in giù”.