SeventyFive Bpm, al Circolo dell’Unione e al Cinema Capitol il film sull’eroico trapianto di cuore

Proseguono nel piacentino le proiezioni del cortometraggio “SeventyFive bpm” che racconta la storia vera del trapianto di cuore tra 2 bambini, realizzato proprio a Piacenza per il 50° di AIDO.

Il film non è disponibile online ma viene presentato di volta in volta con appositi eventi.

Nel piacentino domani, venerdì 22 settembre, alle ore 18.30 l’opera sarà presentata a Piacenza, al Circolo dell’Unione, in P.za Cavalli 68, con ingresso libero anche per i non soci del Circolo stesso. Con il presidente Stefano Sfulcini saranno presenti il regista Gian Francesco Tiramani ed alcuni componenti della troupe.

Martedì prossimo, 26 settembre, alle ore 21.00, per la prima volta il film sarà proiettato in una vera e propria sala cinematografica: il cinema Capitol di Fiorenzuola d’Arda. L’evento è organizzato dal Comune di Fiorenzuola che ha invitato tutte le organizzazioni di volontariato della Val d’Arda per sottolineare il valore del “dono”.

Con il sindaco Romeo Gandolfi ed il Vice Sindaco Paola Pizzelli, sarà presente la troupe del film.

Il film ha ottenuto commenti entusiastici ovunque e sono in programma proiezioni nelle altre vallate piacentine, nonché a Milano, Torino, Venezia, Roma, Napoli e Catanzaro. Previste anche proiezioni all’estero (Montreal, Londra, Mosca) e per questo il cortometraggio è già stato tradotto in Francese ed inglese.