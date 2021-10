Shopping d’autunno con i Mercanti di Qualità e Castagnata a Gossolengo il 17 ottobre. I noti banchi che propongono il made in Italy presenteranno nella nuova tappa piacentina abbigliamento firmato, calzature, accessori moda, intimo e biancheria. Inoltre i visitatori troveranno fiori e piante, oggettistica, enogastronomia e tanti prodotti selezionati, di qualità e realizzati in Italia. La giornata sarà allietata dalla Castagnata organizzata dalla Pro Loco di Gossolengo

Domenica 17 ottobre si potranno trovare anche i banchetti di Armonia con la vendita benefica dei cioccolatini di “Dolce come la prevenzione”. Si tratta di un’importante iniziativa in concomitanza con il mese dedicato alla sensibilizzazione per la lotta contro il tumore al seno. Infatti acquistando i cioccolatini firmati Bardini si potrà supportare la lotta al tumore al seno, sostenendo l’Ausl di Piacenza e nello specifico la Breast Unit.

Shopping d’autunno con i Mercanti di Qualità e Castagnata a Gossolengo il 17 ottobre: informazioni

Info su: Facebook Mercanti di Qualità Piacenza!