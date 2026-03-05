Si allontana da casa lasciando temere il peggio, il carabiniere la contatta e resta al telefono con lei fino a salvarle la vita

Nella tarda serata di mercoledì 4 marzo 2026, nel territorio di Castelvetro Piacentino nelle immediate adiacenze il passaggio a livello della linea ferroviaria Piacenza – Cremona, i carabinieri di Monticelli d’Ongina sono intervenuti per una situazione di grave fragilità personale.

La donna, già segnalata nel primo pomeriggio dal marito come allontanatasi da casa e oggetto di ricerche avviate nelle ore precedenti, aveva manifestato un forte stato di sofferenza. A fare la differenza è stata l’azione tempestiva del Comandante della Stazione di Monticelli d’Ongina che, riuscendo a contattarla telefonicamente, l’ha rassicurata e trattenuta al telefono quel tanto che è bastato per farsi indicare dove si trovasse, consentendo così di indirizzare rapidamente le pattuglie sul posto.

L’intervento si è concluso con esito positivo: la donna, indicata in un periodo di stato depressivo acuito da precarie condizioni di salute e già seguita da organi sanitari, è stata rintracciata illesa e affidata alle valutazioni del personale sanitario del 118, intervenuto in supporto.

Dopo gli accertamenti, la stessa non ha acconsentito al ricovero ed è stata quindi riaffidata ai familiari, fatti giungere sul posto. L’episodio evidenzia l’importanza della prontezza operativa e, soprattutto, della capacità di instaurare un contatto umano nei momenti più delicati: in casi come questo, anche pochi minuti e le parole giuste possono fare la differenza.

