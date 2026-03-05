Tom Corradini con “Shaolin Clown” alla rassegna “Rido Sogno e Volo” al Teatro Manicomics il 6 marzo

Prosegue la settima edizione della di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza “Rido Sogno e Volo” al Teatro Manicomics in via Scalabrini n° 19 Piacenza. Il prossimo appuntamento, previsto Venerdì 6 marzo alle ore 21, vede protagonista Tom Corradini con “Shaolin Clown”

La Rassegna di teatro, clown e circo contemporaneo è sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, dalla Regione Emilia Romagna, dal Ministro della Cultura ed è in collaborazione con ASP-Città di Piacenza, Bistrò Sociale «Piccoli Mondi». Ingresso a biglietto dedicato a seconda dello spettacolo.

«SHAOLIN CLOWN» TOM CORRADINI

Uno spettacolo di comicità fisica e visuale. La giornata di un monaco shaolin che rivive nella sua pratica zen la sua anima infantile e clownesca, alla scoperta di un mondo sempre pieno di sorprese e che trova il suo significato nelle piccole cose apparentemente insignificanti.

Liberamente ispirato al libro “Shaolin, non devi combattere per vincere” di Bernhard Moestl. Spettacolo non verbale per tutte le età e nazionalità adatto anche a membri del pubblico con deficit auditivo.

Tom Corradini è un clown ed autore teatrale impegnato nella ricerca sperimentale di nuovi linguaggi comici con tematiche sociali. Ha partecipato a numerosi festival internazionali in Europa e in Asia, tra gli ultimi Avignon Off, Shangai Experimental Theatre Festival e Seoul World Duo Performing Arts Festival.

Con questo spettacolo intendo esplorare in una forma organica un personaggio con il quale ho iniziato a lavorare fin dal 2014 e che rappresenta un mio alter ego, una mia sub- personalità, rimasta improgionata nel profondo del mio inconscio, desiderosa di essere liberata sul palco. A ispirarmi nella creazione di questo personaggio è un libro dell’autore tedesco Bernhard Moestl, intitolato “Shaolin, non devi combattere per vincere”, che ripercorre in vari capitoli l’essenza della filosofia buddista Shaolin. Il personaggio del monaco è stato inizialmente creato a Berlino durante un periodo di residenza artistica nel 2014 dove ho frequentato per alcuni mesi un corso di Kung Fu, documentandomi sulla storia dei monaci Shaolin.

Successivamente sempre a Berlino, mi sono esibito con questo personaggio presso dei locali berlinesi (Kookaburra, Scheinbar) per iniziare a studiare le sue possibilità sceniche. In un periodo dove sembriamo vivere in un mondo ostile e pieno di pericoli (pandemia, guerra, emergenza ecologica) vorrei creare uno spettacolo centrato sulla bellezza di quanto ci circonda e sull’importanza della leggerezza nel vivere e affrontare la vita, seguendo i precetti della filosofia shaolin.

Tom Corradini Teatro

E’ una compagnia di teatro specializzata in teatro comico, comicità visuale e clown moderno. Fondata nel 2010 da Tom Corradini, produce e distribuisce spettacoli per adulti, adolescenti, eventi aziendali e di edutainment. Gli spettacoli della compagnia hanno un ambito internazionale e sono disponibili in inglese, francese, e italiano. Sono stati messi in scena in Italia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Repubblica Ceca, Vietnam, Corea del Sud, Australia e Francia.

