Apimell, Seminat e Buon Vivere tornano a Piacenza Expo dal 6 all’8 marzo: “Valorizzazione del territorio” – AUDIO

Tornano a Piacenza Expo le tre “fiere di primavera”: Apimell, Seminat e Buon Vivere, in programma da venerdì 6 a domenica 8 marzo. Un fine settimana dedicato all’apicoltura, al verde, alla natura e alle tipicità enogastronomiche italiane grazie alla contemporanea presenza di queste tre storiche rassegne, che rappresentano un importante punto di riferimento nel calendario fieristico nazionale e internazionale.

Fiere presentate oggi in una conferenza stampa alla Banca di Piacenza alla presenza di Lodovico Mazzoni, Viceresponsabile Area credito dell’Istituto bancario locale, del Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, insieme alla Vicepresidente Elisabetta Montesissa e al Consigliere Davide Villa, di Gregorio Amoretti, Responsabile organizzativo dei tre eventi fieristici, e di Ernesto Torretta, Presidente dell’Associazione apicoltori piacentini.

Promozione e valorizzazione

“Come Banca locale – ha sottolineato Mazzoni – abbiamo a cuore la promozione e la valorizzazione del territorio, un obiettivo che ci accomuna a Piacenza Expo che da tanti anni svolge un importante lavoro a favore della crescita dell’economia locale”.

Promozione e valorizzazione del territorio grazie anche ad eventi fieristici come Apimell, Seminat e Buon Vivere che, pur avendo un respiro nazionale e internazionale, porteranno a Piacenza Expo diverse realtà ed eccellenze locali come il Consorzio salumi DOP piacentini, il Mercato di Campagna Amica di Coldiretti e le aziende di Confcooperative Piacenza.

Piacenza Expo vetrina del territorio

“Piacenza Expo è la vetrina del nostro territorio – ha evidenziato Cavalli – una mission che cerchiamo di perseguire attraverso un’intensa e qualificata attività riconosciuta e apprezzata nel panorama fieristico italiano. Apimell, Seminat e Buon Vivere, pur avendo tante edizioni alle spalle, si consolidano e crescono nel tempo: 140 espositori per Apimell con un +5% rispetto al 2025, 60 per Buon Vivere con un + 9% e Seminat che quest’anno avrà anche nuove aree espositive. Merito della nostra struttura organizzativa e operativa, che sa lavorare con competenza e professionalità”.

Apimell, la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa, arriva quest’anno alla sua 42ª edizione con un’ampia area espositiva di materiali, strumenti e tecnologie per la gestione dell’alveare, un nuovo magazine con le voci delle associazioni e un ricchissimo programma dei momenti di approfondimento.

“In tutto – ha aggiunto Amoretti – saranno trenta gli appuntamenti tematici tra corsi, convegni, seminari, workshop, laboratori e degustazioni guidate. Degustazioni che animeranno anche Buon Vivere, evento dedicato alle eccellenze e alle tipicità enogastronomiche delle regioni italiane, mentre Seminat avrà un nuovo spazio “Open Garden” con mobili e cucine da giardino che ospiteranno anche vari showcooking, oltre ai corsi pratici tenuti dal Centro di formazione Tadini e dall’Istituto Agrario Raineri-Marcora”.

“Siamo al fianco di Piacenza Expo da oltre quarant’anni – ha precisato Torretta – e abbiamo visto crescere negli anni questo evento diventato punto di riferimento per il settore a livello europeo. Anche quest’anno porteremo il nostro contributo con un importante e qualificato convegno, ma anche con la presenza dei nostri associati che contribuisce alla valorizzazione del miele piacentino”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy