In ritardo per il lavoro ma la porta di casa non si apre, 18enne si cala dalla finestra e precipita

Doveva uscire di casa in fretta e furia per raggiungere il luogo di lavoro, ma la porta dell’appartamento, per cause ancora da chiarire, si è improvvisamente bloccata e non ha voluto saperne di aprirsi. È così che un ragazzo di 18 anni, residente nella zona della Baia del Re, ha deciso di tentare una soluzione estrema pur di non arrivare in ritardo.

Il giovane ha quindi provato a calarsi dalla finestra del proprio appartamento, situato al terzo piano di un condominio. Durante il tentativo, però, è scivolato, precipitando rovinosamente al suolo dopo un volo di circa sei metri. L’impatto con il terreno è stato violento e ha immediatamente allertato i residenti della zona, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati in breve tempo i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. In seguito agli accertamenti medici, è emerso che il 18enne ha riportato alcune fratture, ma fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e non risulta in pericolo di vita.

