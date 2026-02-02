Controcanone Letterario, il 5 febbraio alla Passerini Landi incontro con l’autore Johnny L. Bertolio

2 Febbraio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Controcanone Letterario, il 5 febbraio alla Passerini Landi incontro con l'autore Johnny L. Bertolio
blank

Giovedì 5 febbraio alle ore 16.30 alla Biblioteca Paserini Landi, il Centro Antiviolenza di Piacenza presenta la serata intitolata “Controcanone letterario. Dove sono le scrittrici?”. Si tratta di un incontro con l’autore Johnny L. Bertolio.  L’ingresso è libero.

blank

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover