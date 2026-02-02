Controcanone Letterario, il 5 febbraio alla Passerini Landi incontro con l’autore Johnny L. Bertolio

Giovedì 5 febbraio alle ore 16.30 alla Biblioteca Paserini Landi, il Centro Antiviolenza di Piacenza presenta la serata intitolata “Controcanone letterario. Dove sono le scrittrici?”. Si tratta di un incontro con l’autore Johnny L. Bertolio. L’ingresso è libero.
