Scherma – Nuovo week end di soddisfazioni per il Circolo della scherma “Pettorelli”

Altro week end ricco di soddisfazioni per il Circolo della scherma “Pettorelli”. A Milano andava in scena il quinto trofeo internazionale “Città di Milano – Scherma non vedenti”, dove la spedizione biancorossa era seguita dagli istruttori Milly Polidoro e Pierpaolo Molinari. Nella spada femminile, finale a otto centrata per Olimpia Di Luccio, settima, mentre negli ottavi di finale sono giunte altre due atlete della squadra piacentina: Iris Lico, nona, e Silvia Billi, decima. Decimo posto anche per Kevin Sinani nell’analogo torneo maschile sulle pedane meneghine.

“Anche quest’anno questo gruppo si sta allenando in sala d’armi, con i ragazzi e le ragazze che partecipano con entusiasmo alle gare ipovedenti. Per loro era l’esordio stagionale, dove hanno già mostrato sensibili miglioramenti frutto del loro impegno in allenamento e della dedizione dei nostri tecnici”.

A Conselice (Ravenna), invece, è andata in scena la prima prova regionale (Emilia Romagna) Cadetti e Giovani di qualificazione alla prova nazionale numero 1 in programma a novembre a Roma. Nelle Giovani (Under 20), nono posto finale per Irene Cecchet (classe 2007), che conferma così lo smalto brillante della nuova annata agonistica. Nella spada femminile Cadetti (under 17), invece, ottavi di finale e dodicesima posizione per Emma Gagliardi (classe 2009). Per entrambe, il pass in vista della prima prova nazionale nella capitale.

Osserva Bossalini

“Dopo una bellissima fase a gironi Irene è diventata la testa di serie numero uno del torneo, saltando di diritto il primo turno del tabellone per poi vincere la diretta al secondo turno prima di chiudere la propria corsa negli ottavi di finale, garantendosi però con il nono posto la qualificazione. La sorpresa è stata Emma Gagliardi, che ha sfiorato la finale a otto e ottenendo il pass per Roma dove di diritto ci saranno gli spadisti Valentino Monaco e Andrea Bossalini in quanto rispettivamente numero uno e due del ranking nazionale di categoria”.

