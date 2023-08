Si perdono nei boschi, marito e moglie soccorsi dai carabinieri

La coppia intorno alle 20 ha chiesto aiuto il giorno di Ferragosto. Scattate le ricerche, i due coniugi sono stati rintracciati dai carabinieri nel territorio di Romagnese (PV).

C’è stata un po’ di paura per due coniugi piacentini di 71 e 75 anni, che si sono persi nei boschi tra la località Sassi Neri di Bobbio e Pozzallo vicino al confine con la provincia di Pavia. Dopo una piccola escursione in un sentiero su area boschiva non sono più riusciti a ritrovare la strada per tornare alla macchina. Verso le 20 hanno chiesto aiuto al 112 e non avendo molta dimestichezza tecnologica non riuscivano ad inviare la posizione all’operatore.

Sono quindi scattate subito le ricerche con un’azione congiunta dei carabinieri della Stazione Forestale di Bobbio e con una pattuglia della Compagnia di Bobbio. Dopo poco tempo i carabinieri sono riusciti a ricontattare telefonicamente la coppia. Dopo qualche domanda è iniziato ad essere chiaro il luogo dove la coppia si era smarrita. I militari rimanendo sempre in contatto telefonico con i due coniugi sono riusciti a guidarli passo passo lungo il sentiero boschivo e a condurli in un luogo sicuro fuori dalla boscaglia.

Ed è stato vicino a Pozzalo nel comune di Romagnese (Pavia) che i due sono stati raggiunti dai militari. Il loro stato di salute era buono, c’è stato solo un grande spavento per non aver ritrovato la strada. Sono stati quindi rifocillati e ricondotti dai carabinieri nel luogo dove avevano lasciato la loro auto.

Non è mai abbastanza raccomandare prudenza, uno studio preventivo dei luoghi e dei percorsi che verranno affrontati. Ed è sempre consigliabile iniziare le escursioni con la presenza di persone che conoscono il territorio evitando di avventurarsi in percorsi sconosciuti o non idonei alle proprie capacità.