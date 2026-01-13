Sicurezza nei locali di intrattenimento, vertice in prefettura: “Maggiore vigilanza sul rispetto delle normative”

Nella mattinata di oggi, presso la sede di Palazzo Scotti da Vigoleno, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Patrizia Palmisani, alla presenza del Sindaco di Piacenza, dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, della Polizia Provinciale e di quella Locale di Piacenza, nonché dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio – Silb/Fipe e Confesercenti
Nel corso dell’incontro è stata condotta un’analisi delle condizioni di sicurezza dei locali di intrattenimento aperti al pubblico nel territorio provinciale, con particolare riferimento al comune Capoluogo, rispetto alla quale continueranno le iniziative per garantire maggiore vigilanza sul rispetto delle normative di settore e saranno rafforzate le azioni già in corso per la promozione di una maggiore consapevolezza, nei giovani e negli esercenti, sulla importanza della cultura della sicurezza, fondata sulla conoscenza dei rischi, sulla prevenzione e sull’adozione di comportamenti corretti e responsabili.
A tal riguardo saranno dunque intraprese con le citate associazioni di categoria mirate azioni di collaborazione nelle attività di formazione orientate a diffondere negli operatori una maggiore conoscenza della normativa e cultura della prevenzione come valore comune.