Sicurezza nei locali di intrattenimento, vertice in prefettura: “Maggiore vigilanza sul rispetto delle normative”

Nella mattinata di oggi, presso la sede di Palazzo Scotti da Vigoleno, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Patrizia Palmisani, alla presenza del Sindaco di Piacenza, dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, della Polizia Provinciale e di quella Locale di Piacenza, nonché dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio – Silb/Fipe e Confesercenti

Nel corso dell’incontro è stata condotta un’analisi delle condizioni di sicurezza dei locali di intrattenimento aperti al pubblico nel territorio provinciale, con particolare riferimento al comune Capoluogo, rispetto alla quale continueranno le iniziative per garantire maggiore vigilanza sul rispetto delle normative di settore e saranno rafforzate le azioni già in corso per la promozione di una maggiore consapevolezza, nei giovani e negli esercenti, sulla importanza della cultura della sicurezza, fondata sulla conoscenza dei rischi, sulla prevenzione e sull’adozione di comportamenti corretti e responsabili.

A tal riguardo saranno dunque intraprese con le citate associazioni di categoria mirate azioni di collaborazione nelle attività di formazione orientate a diffondere negli operatori una maggiore conoscenza della normativa e cultura della prevenzione come valore comune.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy