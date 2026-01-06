Sherlock Holmes – Il Musical con Neri Marcorè al Teatro Politeama il 17 e 18 gennaio

Sherlock Holmes – Il Musical con Neri Marcorè al Teatro Politeama il 17 e 18 gennaio
Sherlock Holmes – Il Musical, lo spettacolo con Neri Marcorè arriva a Piacenza al Teatro Politeama sabato 17 gennaio 2026 alle ore 20:30domenica 18 gennaio alle ore 17:00.

La notte del 17 Giugno 1897 un uomo viene ucciso, ed è proprio la vittima, con una serie di brillanti messaggi cifrati che solo una mente geniale avrebbe potuto decriptare, a chiedere con urgenza l’intervento di Sherlock. Non per indagare sul proprio omicidio, ma su qualcosa di ben più grande e tragico. Sherlock si rende infatti conto che una minaccia assai più grave incombe su Londra: un attentato, proprio il giorno del Giubileo della Regina, che potrebbe causare centinaia di vittime, compresa sua Maestà.

