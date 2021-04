Stanchezza e dolori addominali, cambiano i sintomi del Covid. Cavanna: “Ascoltare i segnali del nostro corpo” – AUDIO

Stanchezza e dolori addominali, cambiano i sintomi del Covid. Sul tema abbiamo interpellato Luigi Cavanna, primario di Oncoematologia dell’Ausl di Piacenza: “E’ importante ascoltare i segnali del nostro corpo”.

Debolezza e un generale senso di malessere, dolori muscolari e addominali, e anche nausea, mal di testa e problemi gastrointestinali. Sono questi i nuovi sintomi del Covid, secondo l’Office for national statistics e secondo quanto scrive il ministero della Salute sul suo sito. Rispetto a un anno fa sembra quindi che la malattia abbia modificato gli effetti sul nostro organismo, non più così legati a tosse e problemi respiratori.

Secondo uno studio britannico del ministero della Salute che ha esaminato circa 19mila malati, quasi un paziente su due del campione esaminato non mostra almeno uno dei sintomi comunemente legati al contagio del virus, e cioè febbre, tosse e perdita di gusto o olfatto.

Vomito e diarrea

In questa nuova ondata, che colpisce persone più giovani rispetto alle precedenti, i disturbi gastrointestinali, con vomito e diarrea, sembrano decisamente più diffusi. Mentre risulta sempre più raro uno dei sintomi che a inizio pandemia appariva come il tratto distintivo del Covid, quello della perdita di gusto e olfatto.

Lo conferma il primario di Oncoematologia dell’Ausl di Piacenza, Luigi Cavanna.

“Devo dire che anche per quanto riguarda la mia diretta esperienza, la tosse è meno presente e anche la temperatura è meno elevata. Sembra dominare la stanchezza profonda, profonda astenia come si dice in termini medici. Una sintomatologia tipica delle forme virali. Anche la perdita di gusto e olfatto è venuta meno progressivamente. Altro elemento sempre maggiormente presente è il dolore addominale”.

“E’ importante ascoltare i segnali che il nostro corpo ci invia, capire quando abbiamo una stanchezza anomala, ingiustificata”.