Soddisfazione agli Oscar 2023, parla piacentino il miglior cortometraggio animato “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”

Soddisfazione anche per Piacenza alla notte degli Oscar andata in scena ieri sera. Dopo aver vinto il premio BAFTA nel 2022, ieri sera “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” si è aggiudicato anche l’Oscar come Miglior Cortometraggio di Animazione alla 95esima cerimonia degli Academy Awards a Los Angeles.

Il film diffuso in esclusiva su Apple TV+ è basato sul libro di Charlie Mackesy e racconta la storia di un ragazzo alla ricerca della casa, che fa amicizia con una talpa, una volpe ed un cavallo lungo il percorso per raggiungerla. La pellicola è stata elogiata dalla critica per la sua animazione fatta a mano e le sue emozionanti tematiche di amicizia e compassione.

Ebbene all’animazione dei disegni ha partecipato anche la piacentina Beatrice Borghini. Borghini, piacentina DOC, vive da anni in Gran Bretagna dove lavora come illustratrice e animatrice. Proprio in Gran Bretagna è nata la magia che ieri ha ottenuto l’ambita statuetta.