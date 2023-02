Sorpresi a vendere droga, due spacciatori arrestati dopo un inseguimento nei campi.

I carabinieri della Compagnia di Bobbio, con la collaborazione della Compagnia di Piacenza, hanno arrestato due giovani di nazionalità nordafricana residenti nel Milanese. Lo scorso 13 febbraio, una pattuglia era impegnata nel monitoraggio della zona di San Nicolò. Improvvisamente ha notato nei pressi di strada Vignazza un’auto sospetta. Le tre persone a bordo si sono infatti avvicinate ai due stranieri che stazionavano in quell’area.

Dopo aver notato la consegna di qualcosa, da parte di uno dei due al passeggero della vettura, i carabinieri della Stazione di San Nicolò hanno proceduto al controllo del mezzo; nel corso del controllo i militari hanno rinvenuto una dose di cocaina, ricevuta poco prima da uno dei due giovani nordafricani.

L’inseguimento e l’arresto

I militari della Compagnia di Bobbio e di Piacenza hanno quindi deciso l’intervento verso i due stranieri. I carabinieri, dopo un tentativo di fuga attraverso i campi, li hanno bloccati; erano in possesso di 20 grammi di cocaina e 90 di hashish. In tasca avevano anche la somma di oltre tremila euro, provento dello spaccio.

I due giovani sono stati quindi trasferiti presso il carcere di Piacenza; dopo la convalida del loro arresto uno è rimasto in cella, mentre l’altro è finito agli arresti domiciliari – con braccialetto elettronico – presso la sua abitazione di Milano. I tre occupanti dell’auto sono stati segnalati alla Prefettura di Piacenza quali assuntori di stupefacenti, procedendo al ritiro della patente di guida nei confronti del conducente.

“Un’attività di spaccio che durava da giorni”

“Gli arresti hanno posto fine a un’attività di spaccio che da alcuni giorni avveniva in quella specifica località. S’inseriscono nella volontà, da parte del Comando Provinciale Carabinieri e della Procura della Repubblica di Piacenza, di arginare il fenomeno con il massimo impegno in favore della collettività piacentina”, si legge in una nota dell’Arma.