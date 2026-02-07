Sorpreso a rubare una bicicletta nel cortile di un condominio, bloccato e arrestato

Alle ore 02:45 di questa mattina, le Volanti della Questura di Piacenza sono intervenute nella zona di via Campagna, in quanto era stato segnalato un soggetto che stava tentando di rubare una bici elettrica dal cortile di un condominio.

Giunti rapidamente sul posto, gli operanti, grazie all’aiuto del proprietario di casa e della bici, hanno sorpreso il ladro e lo hanno identificato per un cittadino tunisino di anni 18. Lo hanno arrestato in flagranza per tentato furto in abitazione.

L’arrestato veniva trattenuto presso questi uffici in attesa del rito per direttissima.

