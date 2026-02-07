Alta Val Tidone, appello di Comune e Pro Loco: “Si cercano ricordi della Sagra di Pasta Frolla per una mostra a Pecorara”

Dopo lo straordinario successo della mostra fotografica “Rivivere il perduto paese” che lo scorso anno ha permesso di ammirare centinaia di foto storiche di Nibbiano e della sua gente – e in attesa della seconda edizione – il Comune di Alta Val Tidone e la Pro Loco di Pecorara hanno deciso di “affondare le mani” nel dolce della pasta frolla e nella sua storica sagra che a Pecorara si rinnova ogni estate da oltre 50 anni.

Per celebrare questa intramontabile tradizione, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco sono già da ora alla ricerca di foto, ma anche materiali, vestiti, scritti e tutto ciò che sia riferito alla sagra. Le foto, ed eventualmente gli altri materiali, saranno oggetto di una mostra diffusa che sarà allestita nel borgo di Pecorara nel corso del mese di agosto.

“La Sagra della Torta di Pasta Frolla di Pecorara è nata nel 1969 e non ha mancato mai un’edizione fino ad oggi – confermano il Sindaco Franco Albertini e il Presidente della Pro Loco di Pecorara Cristina Mussetti – Abbiamo trovato foto e testimonianze delle antiche edizioni in vecchie pubblicazioni e nei racconti dei meno giovani e pensiamo possa essere simpatico, edificante e romantico poter vivere tutti insieme, residenti villeggianti e turisti, in una esposizione pubblica le nostre radici e le tradizioni di un tempo, vedendole rinnovarsi negli anni e di edizione in edizione”.

Per realizzare il progetto, ovviamente, occorre però la collaborazione di tutti, o quanto meno di chi ha in casa una foto o un cimelio legato alla Sagra della Pasta Frolla e sia disponibile a condividerlo. Le foto (e altri materiali) saranno raccolti dal Comune, esposti nella mostra che sarà inaugurata in occasione della sagra prevista quest’anno il 2 agosto e riconsegnati ai legittimi proprietari al termine dell’esposizione (settembre).

Tutto il materiale può essere consegnato, già da oggi e possibilmente entro il prossimo 30 giugno, presso gli uffici del Comune o via mail in caso di foto digitali o scannerizzate all’indirizzo mfava@comunealtavaltidone.pc.it.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy