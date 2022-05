Su di lui pendeva una condanna per frode, sorpreso e arrestato dai carabinieri ad Alseno

I carabinieri delle Compagnie di Piacenza, Bobbio e Fiorenzuola d’Arda, supportati dalle pattuglie dei rispettivi Nuclei Radiomobile negli ultimi due giorni hanno intensificato i controlli del territorio concentrandoli soprattutto nei luoghi di aggregazione e sulle principali vie di comunicazione. Obbiettivi primari sono stati l’identificazione di soggetti di interesse operativo, la prevenzione e repressione dei reati in genere, in materia di circolazione stradale con particolare riferimento alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonché in materia di uso personale di droghe.

Nel corso dei mirati servizi predisposti, i carabinieri della Stazione di Vernasca, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bergamo, hanno arrestato un 36enne straniero condannato a scontare la pena di anni uno e mesi tre per frode in concorso. L’uomo, è stato controllato in Alseno la mattina del 2 maggio, quale passeggero a bordo di un’ autovettura condotta da un connazionale, arrestato e condotto in carcere a Piacenza.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo della circolazione stradale ed al riguardo i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bobbio, durante un posto di blocco hanno controllato in Pianello Val Tidone un automobilista di 69 anni alla guida della propria vettura. Era visibilmente ubriaco ed è stato quindi sottoposto ad accertamento con etilometro. Risultando positivo, con un valore di oltre due volte al limite consentito, è stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcool. La patente di guida gli è stata ritirata.

Infine, a Spettine di Bettola, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato uno straniero di 21 anni, in Italia senza fissa dimora, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Sprovvisto del permesso di soggiorno, il giovane all’esito del fotosegnalamento, risultava irregolare nel territorio italiano. Lo stesso veniva denunciato ed accompagnato presso gli uffici della Questura di Piacenza.