Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini al Cibus 2022 con Isa Mazzocchi e Daniele Reponi

Il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini partecipa a CIBUS 2022 all’interno del Padiglione 3 con il suo Stand A001.

“È per noi di grande valore simbolico e sostanziale partecipare alla più importante rassegna agroalimentare con la possibilità di incontrare gli operatori del settore i rappresentanti dei principali Retailer, catene GDO, Buyer e Importatori internazionali” – dichiara Roberto Belli, direttore del Consorzio Salumi DOP Piacentini che prosegue – “e far degustare dal vivo l’unicità delle eccellenze del nostro territorio con la prospettiva di aprire opportunità di sviluppo di nuovi canali distributivi e di esportazione in nuovi mercati emergenti”.

Molto articolato il programma di eventi che prevede mercoledì 4 maggio la partecipazione di Isa Mazzocchi, Premio Michelin Chef Donna 2021 Ristorante “La Palta” Bilegno di Borgonovo Piacenza, che realizzerà delle sue originali creazioni a base di Pancetta, Salame e Coppa Piacentina DOP.

Il 5 e 6 maggio sarà il turno di Daniele Reponi con il suo showcooking “Un po’ Oste un po’ Salumiere” dove darà dimostrazione dei suoi innovativi e gustosi abbinamenti tra i tre Salumi DOP Piacentini e le eccellenze della migliore produzione agroalimentare italiana.

La prima giornata sarà anche quella dedicata alla presentazione, in anteprima, della nuova linea comunicativa del Consorzio che prevede, tra le altre cose, la nuova brochure “Porta in Tavola il meglio delle nostre tradizioni” dove, attraverso un raffinato servizio fotografico si potranno cogliere persino i “profumi” delle tre DOP piacentine, con il racconto della loro antica storia e di come riescano a sollecitare ed appagare gli organi di senso: il gusto e l’olfatto.

Molteplici le attività B2B con le iniziative “CIBUS Destination onsite” e “CIBUS Destination on the Road 2022”.

Nel dettaglio, “CIBUS Destination onsite” porterà nello stand del consorzio, il giorno 5 maggio, una delegazione di Buyer provenienti da tutto il mondo per far loro conoscere approfonditamente la realtà dei salumi DOP Piacentini con una degustazione finale guidata.

“CIBUS Destination on the Road 2022” è un’iniziativa svolta in collaborazione con CIBUS. Il 6 maggio verrà organizzata una giornata sul territorio piacentino destinata a top buyer che potranno visitare tre salumifici e verificare l’unicità produttiva dei salumi DOP piacentini.

Nella giornata del 4 maggio lo stand del consorzio sarà visitato da una delegazione di giornalisti Emiliano – Romagnoli ai quali, su loro richiesta, sarà presentato il volume “Una Fetta di Storia”, la pubblicazione che il Consorzio ha prodotto in occasione dei 50 anni della sua costituzione.

A dimostrazione della grande attenzione riservata ai salumi DOP piacentini da parte dei visitatori di CIBUS si registra, inoltre, un lunghissimo elenco di appuntamenti per tutte e 4 le giornate della manifestazione.