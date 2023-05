Presenza di un una sostanza cancerogena, bloccato alla dogana carico da 6 mila paia di scarpe

Sostanze cancerogene, bloccata l’importazione di 6 mila paia di scarpe dalla Cina. I fatti sono accaduti all’Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli dove gli operatori sono riusciti a impedire l’accesso in Italia di merce potenzialmente pericolosa per la salute. Si tratta, come detto, di un carico di calzature provenienti dalla Cina, firmate da un noto marchio.

A Piacenza erano inizialmente giunti 85 paia di scarpe. I tecnici chimici di Arpae hanno analizzato i materiali di cui le scarpe erano composte. Hanno scoperto un livello ben oltre i limiti di tolleranza di una sostanza chiamata cromo esavalente, sostanza cancerogena.

A quel punto sono state bloccate anche le 6 mila paia di scarpe dirette in Italia e provenienti dallo stesso importatore. Quest’ultimo è stato denunciato per immissione sul mercato di prodotti pericolosi.

