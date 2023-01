I residenti segnalano giri di droga tra i campi, spacciatori in fuga all’arrivo dei carabinieri: sequestrata cocaina ed eroina

I residenti segnalano giri di droga tra i campi e i carabinieri intervengono, spacciatori in fuga e sostanza stupefacente sequestrata. I gatti sono accaduti ieri mattina nella zona di Carpaneto, nei pressi di località Predaglie. I residenti avevano lamentato movimenti sospetti tra i campi e così i militari hanno deciso di controllare. Effettivamente, alla vista delle gazzelle, due uomini sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce anche grazie alla vegetazione circostante. I carabinieri, sul posto, hanno rinvenuto 30 grammi di cocaina e 50 grammi di eroina. Non solo, a terra erano presenti tre cellulari, un bilancino di precisione, un coltello e materiale per il confezionamento. Indagini sono in corso.