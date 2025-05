Scambia poliziotti in borghese per clienti: “Sono lo spacciatore, mi stavate aspettando?”. Arrestato dagli agenti increduli

Nuovo intervento di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato, che attraverso gli equipaggi in borghese della Squadra Mobile approfondisce e monitora ogni giorno le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni nelle varie zone teatro di fenomeni illeciti.

Nel pomeriggio di ieri, gli investigatori si erano appostati nei pressi di via Calciati per approfondire una segnalazione di persona sospetta, che peraltro si era appena rivelata negativa.

Ciononostante, un ragazzo appena arrivato in quella via, si è avvicinato ai poliziotti chiedendo se lo stessero aspettando. Il soggetto si è presentato come uno spacciatore di stupefacenti, in attesa dei clienti che lo avevano contattato telefonicamente, per effettuare loro una cessione di cocaina.

Increduli, i poliziotti hanno perquisito il soggetto, trovandolo in possesso di due dosi di cocaina e di 300 euro in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività di spaccio al dettaglio svolto dal soggetto.

Lo spacciatore, identificato per un 34enne marocchino, privo di precedenti, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato a piede libero per spaccio di stupefacenti.

Terminati gli atti a suo carico, i poliziotti lo hanno affidato al personale dell’Ufficio Immigrazione che ha proceduto all’espulsione del soggetto con ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni.