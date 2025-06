Convegno sull’abitare dedicato alle persone con disabilità e disturbo mentale, il 3 giugno a Confindustria

Dove e come voglio vivere? Sarà questa la domanda al centro del quarto incontro sull’abitare dedicato alle persone con disabilità e disturbo mentale che si svolgerà martedì 3 giugno 2025dalle 8.30 alle 13,30 negli spazi di Confindustria in via IV Novembre 132 a Piacenza. Un appuntamento ormai consolidato che mette al centro il tema dell’abitare per le persone con disabilità e disturbo mentale. Un prezioso momento di confronto e riflessione, che vuole restituire protagonismo e voce a chi spesso non ha la possibilità di scegliere dove e come vivere la propria quotidianità.

A guidare l’evento Claudia Marabini, dello Studio analisi psico sociologica di Milano, che introdurrà gli interventi come il delicato e fondamentale tema dell’affettività e della sessualità nei disturbi mentali affrontato da Fabrizio Giorgeschi, psicologo e formatore che porterà un contributo scientifico ma anche umano sul diritto alla relazione e alla pienezza della vita emotiva per tutte le persone.

Corrado Cappa, ex direttore di Psichiatria di collegamento e inclusione sociale del dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze patologiche di Piacenza, proporrà una riflessione dal titolo Cambiare casa, che cosa mi porto, che cosa lascio, un approfondimento sul significato del cambiamento abitativo e sulle emozioni, le resistenze e le opportunità che lo accompagnano. Sarà un’occasione per ascoltare esperienze reali, esplorare nuovi modelli di co-housing e condividere pratiche che promuovano la libertà di scelta e la costruzione di spazi realmente inclusivi.

Il tema delle regole, del gruppo e del contesto come indicatori del percorso di cura dell’abitare sarà affrontato dal direttore di Psichiatria di collegamento e inclusione sociale Ornella Bettinardi, in colloquio con Gilda Rotello della cooperativa sociale Le Nuvole e Nadia Rossi, della Fondazione La casa accanto, Brunello Buonocore, di Asp Piacenza, approfondirà il cohousing e social housing

“Dove e come voglio vivere?” non è solo un titolo evocativo, ma una domanda profonda e concreta, che interpella ciascuno di noi. Quali strumenti possiamo offrire per permettere a ogni persona, indipendentemente dalla sua condizione, di scegliere un luogo da chiamare casa? L’evento cercherà di rispondere a questa domanda attraverso il dialogo tra professionisti, istituzioni e cittadini, in un clima aperto e partecipato. Sarà un momento ricco di contenuti, emozioni e stimoli per immaginare insieme un futuro più giusto e accogliente.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Per i professionisti sanitari sarà possibile anche richiedere i crediti Ecm ed Ecs.