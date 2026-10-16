Colpo allo spaccio di droga, tre arresti della guardia di finanza: sequestrato un chilo di cocaina e hashish

Prosegue l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza finalizzata al contrasto dei traffici illeciti, con particolare attenzione alla diffusione e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Piacenza

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza, è stata condotta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Piacenza nell’ambito del più generale dispositivo di controllo economico del territorio e si è sviluppata attraverso un’articolata attività investigativa finalizzata a individuare i soggetti coinvolti nello spaccio e a ricostruirne i collegamenti delittuosi.

Intercettazioni telefoniche e pedinamenti per ricostruire la rete dello spaccio

Le indagini, condotte mediante intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamento e mirati riscontri sul territorio, hanno consentito di acquisire significativi elementi indiziari relativi a numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, facendo emergere una fitta rete di contatti tra diversi soggetti coinvolti nelle attività illecite.

Particolarmente rilevante è risultata l’analisi delle conversazioni telefoniche, alcune delle quali in lingua straniera e successivamente tradotte con l’ausilio di interpreti, che ha permesso ai finanzieri di ricostruire le modalità con cui venivano concordati gli incontri per la successiva cessione delle sostanze stupefacenti.

Tre arresti in via Mazzini e via Emilia Pavese: sequestrato circa un chilo di droga

Gli approfondimenti investigativi, accompagnati da specifiche attività di polizia giudiziaria, hanno inoltre consentito di trarre in arresto tre soggetti in flagranza, il primo in via Mazzini e i restanti due in via Emilia Pavese, e di sequestrare circa 1 kilo di sostanze illecite, tra cocaina e hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il contrasto ai traffici illeciti sul territorio piacentino

L’attività svolta testimonia il costante impegno della Procura della Repubblica e delle Fiamme Gialle piacentine nel contrasto ai traffici illeciti e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, attraverso un’azione investigativa capillare, finalizzata non soltanto alla repressione dei singoli episodi di spaccio, ma anche all’individuazione dei collegamenti che alimentano il mercato della droga sul territorio.