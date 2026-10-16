Uccise un uomo al culmine di una lite a Bettola, condannato a 15 anni di carcere

Quindici anni di carcere per aver ucciso a coltellate un connazionale al culmine di una lite. È la condanna inflitta ad Albert Habipaj, operaio albanese di 62 anni, accusato dell’omicidio di Nikolin Nika, 42 anni, avvenuto il 25 novembre 2024 a Bettola. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Il giudice ha inoltre disposto un risarcimento provvisionale di 950mila euro a favore dei familiari della vittima.

Il delitto del 25 novembre 2024 in viale Della Vittoria

La vicenda risale alla sera del 25 novembre 2024, quando il corpo di Nikolin Nika era stato trovato in viale Della Vittoria, a Bettola. A dare l’allarme erano stati alcuni passanti, che avevano notato l’uomo a terra, in una pozza di sangue.

Il 42enne presentava tre ferite da arma da taglio al collo. Le indagini dei carabinieri erano scattate immediatamente e, nel giro di poche ore, avevano portato all’arresto di Albert Habipaj, all’epoca 62enne, di origini albanesi come la vittima.

La versione dell’imputato e il processo con rito abbreviato

Nel corso della vicenda giudiziaria, l’imputato aveva sostenuto di aver agito per difendersi durante la lite sfociata nel sangue.

Il procedimento si è concluso con una condanna a 15 anni di reclusione, pronunciata al termine del processo celebrato con rito abbreviato.

Risarcimento provvisionale di 950mila euro per la famiglia di Nikolin Nika

Oltre alla pena detentiva, il giudice ha disposto un primo risarcimento di 950mila euro in favore della famiglia di Nikolin Nika, composta dalla moglie, dai due figli e dal fratello.

La sentenza segna così un passaggio decisivo nella vicenda giudiziaria legata all’omicidio che aveva scosso la comunità di Bettola.