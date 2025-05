Prima comparsa davanti al Gip per il primario arrestato, nessuna dichiarazione

Breve comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari per Emanuele Michieletti, il Primario di Radiologia arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Il medico si è presentato dal GIP insieme al suo avvocato, Massimiliano Casarola, del foro di Lodi. Non ha parlato e insieme al suo legale si è limitato a sbrigare alcune pratiche tecniche.

Gli accertamenti, nel frattempo, proseguono. Secondo le risultanze investigative “Sono al momento diverse le vittime individuate che hanno confermato gli abusi sessuali, ma, come i video e le immagini estrapolati dimostrano chiaramente, si tratta solo di parte delle donne costrette a subire atti di violenza”.

Il medico si trova attualmente agli arresti domiciliari.