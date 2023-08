Fuggono dall’ospedale, trovati in stazione iniziano a correre tra i binari: due giovanissimi salvati dagli agenti

Erano ricoverati in ospedale ma sono riusciti a lasciare la stanza e il nosocomio, di nascosto. Protagonisti due giovani, minorenni, ospiti di una casa di accoglienza per ragazzi fragili. I due erano ricoverati in ospedale da alcuni giorni per motivi di salute.

Dopo la fuga, i due hanno raggiunto la stazione ferroviaria. Non sono passati inosservati ad alcuni passanti che hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono giunti sul posto ma i due hanno mostrato subito ostilità.

A quel punto è stato chiamato uno degli educatori della struttura che li ospita ma alla vista dell’uomo i due sono fuggiti pericolosamente verso i binari e proprio lungo i binari hanno iniziato a correre, con grave pericolo per la loro incolumità.

Fortunatamente gli agenti sono riusciti a raggiungerli, bloccarli e tranquillizzarli. Alla fine i due hanno accettato di essere condotti in ospedale.