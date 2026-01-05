Stella di Natale, artisti piacentini per la Casa del Fanciullo. Barocelli: “Il brano tocca il tema della guerra e della sofferenza dei bimbi” – AUDIO

Stella di Natale, artisti piacentini per la Casa del Fanciullo. Barocelli: “Il brano tocca il tema della guerra e della sofferenza dei bimbi”.

Grazie alla collaborazione tra Vallera Studio e Casa del Fanciullo è stata composta “Stella di Natale”, un progetto artistico e solidale nato per celebrare l’atmosfera natalizia attraverso musica, narrazione e condivisione.

La canzone è nata casualmente – commenta Roberto Barocelli autore del brano – parlando della struttura con Massimo Lamberti e da questa chiacchierata è partita l’idea di fare qualcosa per i più piccoli. Poi sono venuti 50 bambini in studio da me e abbiamo registrato tutte le voci con loro.

Il brano, interpretato dalle voci di Marina Fiordaliso, Marco Rancati e Roberto Barocelli è arricchito dal coro “Voci Bianche di Padre Gherardo” con la guida del M° Giorgia Maggi e la dirigente Dott.ssa Maria Scagnelli. La narrazione è affidata alla voce intensa di Fabrizio Berlincioni co-autore della parte letteraria, mentre alle chitarre firma il suo contributo il musicista Massimo Lamberti.

Qual è il messaggio di questa canzone?

Parla della guerra, della sofferenza dei bambini che ci si trovano in mezzo non per colpa loro. Infatti il testo dice un bimbo cresce se una guerra finisce, nel senso che devi dare la possibilità ai piccoli di crescere, non di vivere in mezzo a una guerra.

Pesavamo che un periodo così non sarebbe più tornato

Sì, sono cicli e ricicli della storia. Però adesso si parla anche di livelli tecnologici spaventosi, per cui la paura della guerra è viverla passivamente.

Il videoclip ufficiale è stato realizzato grazie al prezioso lavoro di Ettore Quaglia, responsabile delle riprese e del montaggio, che ha saputo tradurre in immagini l’emozione e il valore del progetto. Con “Stella di Natale”, Vallera Studio e Casa del Fanciullo rinnovano il proprio impegno verso iniziative culturali che uniscono arte, territorio e solidarietà.

Com’è nata la collaborazione con gli altri grandi artisti piacentini?

Sono state telefonate brevissime a tre fratelli, lavoriamo insieme da tanti anni. Marina dice che quando la chiamo io o quando la chiama Marco, lei dice di sì immediatamente perché tra noi c’è un legame molto forte di amicizia da tanti anni e di collaborazione.

C’è anche l’aspetto benefico perché tutti i diritti del brano sono ceduti a favore della Casa del Fanciullo. Con “Stella di Natale”, Vallera Studio e la struttura piacentina hanno rinnovato il proprio impegno verso iniziative culturali che uniscono arte, territorio e solidarietà.

