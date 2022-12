“Storie di Scout dentro la Storia”, aperta fino al 6 gennaio 2023 la mostra per i 100 anni dello scautismo piacentino. Inaugurazione il 2 dicembre

Storie di scout…dentro la Storia è il titolo e il senso di una mostra fotografica che racconta i 100 anni di attività dello scautismo piacentino e che sarà inaugurata venerdì 2 dicembre nei locali dell’ex convento di Santa Chiara (Stradone Farnese 11) e rimarrà allestita fino al 6 gennaio prossimo. Con questa l’iniziativa l’associazione scout Agesci di Piacenza chiude le celebrazioni per il centenario del movimento scout che, a Piacenza, ha preso il via nel 1922 presso la chiesa di San Francesco con una decina di ragazzi e oggi conta oltre 1200 iscritti suddivisi in dieci gruppi attivi fra città e provincia.

L’esposizione comprende innanzitutto un percorso cronologico che ripercorre le vicende locali e nazionali di cui sono stati protagonisti gli scout del territorio: si parte dal clima di ottimismo di inizio Novecento, per arrivare agli anni della grande guerra, fino alla clandestinità negli anni del fascismo e alla Resistenza. Si prosegue con il secondo dopoguerra, i fermenti post-conciliari e il Sessantotto; per poi avvicinarsi al presente con la caduta del blocco sovietico, l’impegno nelle grandi emergenze in Italia e all’estero, contro la mafia e durante la pandemia. Accanto a questa lunga linea del tempo sono presenti una sezione dedicata all’oggi, che restituisce le attività dei gruppi; quattro postazioni video con filmati dagli anni 60 in poi e poi i volti, i sorrisi, i ricordi di tanti che negli anni hanno indossato il fazzolettone scout.



Alla realizzazione della mostra, oltre ai curatori-scout Andrea Bossi, Anna Rita Molinari, Andrea Provini ed Eugenio Pinotti, hanno concorso tantissimi altri scout con immagini e ricordi utili a costruire il percorso.



«L’invito a visitare questa mostra non è rivolto solo a chi è stato scout – sottolineano responsabili dell’Agesci piacentina Cinzia Pagnanini ed Emanuele Valla -, ma anche a tutta la comunità piacentina e in particolare a chi è interessato all’educazione e al bene comune. Sarà l’occasione per rivedere com’eravamo e soprattutto comprendere chi siamo oggi».

L’iniziativa è promossa dalla Zona scout di Piacenza, organizzata in collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano, patrocinata dal Comune di Piacenza e realizzata con il sostegno della Diocesi di Piacenza-Bobbio e dalla cooperativa Kairos.

INFO MOSTRA



Centenario dello scautismo piacentino

Inaugurazione: venerdì 2 dicembre ore 18

APERTURA



3 DICEMBRE 2022 – 6 GENNAIO 2023

Santa Chiara – Stradone Farnese 11 – Piacenza

ORARI DI VISITA:

da martedì a venerdì dalle ore 16 alle 19

sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19

Ingresso gratuito

Per informazioni: zonapiacenza@emiro.agesci.it – 348 2755165