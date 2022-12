La caserma dei vigili del fuoco apre le porte ai cittadini e torna l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”. Ieri lo spettacolare saggio professionale – FOTOGALLERY

I festeggiamenti per la ricorrenza della patrona Santa Barbara proseguono con l’apertura della Sede del Comando in Strada Valnure 9, fino al‘ 11 dicembre. In tali giorni sarà possibile visitare la Sede, visionare i mezzi di soccorso e le attrezzature di intervento.

Il ciclo di iniziative è cominciato ieri, giovedì 8 dicembre, con un “Saggio Professionale”, durante il quale i vigili del fuoco hanno dato dimostrazione di tecniche di intervento con una performance che ha lasciato a bocca aperta i tanti visitatori intervenuti.

Nei giorni 9, 10 e 11 dicembre la Sede sarà aperta dalle 14.30 alle 17.30.

Nel nuovo anno, in occasione della festa dell’Epifania, il giorno 06 gennaio, si terrà la festa di benvenuto all’allegra “Vecchietta”: nel pomeriggio la Sede aprirà le proprie porte con l’esposizione di automezzi ed attrezzature.

Il programma della giornata, sarà il seguente:

14.30 apertura : visita alla Sede, esposizione dei mezzi e attrezzature di intervento e possibilità di prendere parte a qualche attività in qualità di “Piccolo Vigile del Fuoco”;

: visita alla Sede, esposizione dei mezzi e attrezzature di intervento e possibilità di prendere parte a qualche attività in qualità di “Piccolo Vigile del Fuoco”; 15.00 arrivo previsto della “Befana”;

arrivo previsto della “Befana”; 15.30 rinfresco in cortile organizzato dalla Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sede di Piacenza ;

rinfresco in cortile organizzato dalla ; 17.30 Chiusura della manifestazione.

UN GIOCATTOLO PER UN SOGNO

Si ritiene utile evidenziare che anche questo anno si rinnova l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: cioè tutti i bambini che lo desiderano potranno portare un gioco usato, purché pulito ed in buono stato di conservazione, che verrà poi consegnato alla Caritas per la successiva distribuzione ai bambini delle famiglie in situazioni economiche meno fortunate.

Inoltre, in tutte le giornate di apertura al pubblico, sarà possibile, per chi lo desideri, sostenere l’iniziativa della Associazione “SOGNI ONLUS”, che si propone di realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologia oncologica, contribuendo con una offerta a fronte della consegna di un braccialetto colorato a ricordo della giornata.

In caso di condizioni meteorologiche avverse o esigenze legate al Servizio di Soccorso, l’iniziativa potrà essere rinviata a data da destinarsi.