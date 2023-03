“Lo strano caso del marchese di Grazzano”, visita guidata il 6 marzo

Terza età, lunedì 6 marzo la visita guidata “Lo strano caso del marchese di Grazzano. Un delitto irrisolto del 1870”. Iscrizioni a partire da venerdì 3 marzo.

Chi era Filippo Anguissola, marchese di Grazzano? È vero che fu assassinato dai suoi contadini in rivolta, e che la sua morte fu poi mascherata da incidente? Piacenza si tinge di giallo e le strade del centro storico diventano il teatro di una delicata indagine che punta a chiarire i contorni inquietanti di un clamoroso caso irrisolto risalente alla seconda metà dell’Ottocento. Sulle tracce di Filippo Anguissola marchese di Grazzano, l’architetto Manrico Bissi guiderà lunedì 6 marzo i visitatori fra le nebbie di un passato opaco e misterioso, ripercorrendo i luoghi e raccogliendo gli indizi di questa tragica vicenda. Morto nel 1870 in circostanze oscure, il marchese Filippo è stato l’ultimo discendente della casata Anguissola-Grazzano che dopo di lui si estinse. Manrico Bissi propone un itinerario affascinante, una camminata alla scoperta degli angoli più enigmatici della nostra città. Lo studioso piacentino è presidente di Archistorica, associazione che si occupa di promozione artistica e culturale e che propone ciclicamente nuovi e originali percorsi divulgativi. Riservata ai soli cittadini over 65 residenti nel comune di Piacenza, la visita guidata ha un costo di partecipazione pari a 5 euro. Da venerdì 3 marzo è possibile iscriversi all’evento contattando l’ufficio Attività socio-ricreative ai numeri 0523 492724 o 492743, negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.