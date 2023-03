Gossolengo: “Parco della Libertà sempre più fruibile e funzionale”

Nell’ottica di rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza il Parco della Libertà di via Lucia De Silvestri, nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Gossolengo ha provveduto, anche in vista della imminente stagione primaverile, ad installare delle nuove attrezzature, in particolare panche e tavoli in legno.

“In tal modo, viene così a crearsi un’area che potrà essere sfruttata al meglio per momenti vari di aggregazione libera, all’aperto e per qualsiasi fascia d’età come pic-nic per le famiglie, piccole “feste” o sfide a colpi di carte da briscola”, commenta il sindaco Andrea Balestrieri.

“Inoltre, grazie all’impegno civico e al prezioso operato del sig. Vincenzo Ferrari (che, con l’occasione, l’Amministrazione intende ringraziare), è stato anche sostituito il canestro nel vicino campetto (vedasi seconda foto allegata) in modo da ripristinarne totalmente la funzionalità con conseguente possibilità, per i fruitori dell’area, di giocare nuovamente a basket”.