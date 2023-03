Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest ospita un’ostica Arbor: a Gossolengo in scena la diciottesima giornata

Diciottesima sfida di campionato in vista per il Fumara Everest che vuole provare ad allungare una striscia positiva finora senza interruzioni, da inizio stagione. Le biancoblu si ritroveranno sabato (partita al via alle 20:30) ad affrontare l’ostica formazione dell’Interclays Itarca Arbor che ha chiuso l’ultimo turno con la vittoria per 3-1 sulla Pallavolo San Giorgio, terza forza del girone.

Le prossime avversarie del MioVolley, attualmente in quarta posizione con 32 punti conquistati, sono una squadra che anche all’andata aveva reso difficile il compito alla squadra di coach Mazzola: il punteggio di 3-0 non deve ingannare perché due dei tre parziali si erano spinti ai vantaggi con l’Arbor ben poco desideroso di alzare bandiera bianca fino all’ultimo punto.

Le reggiane possono vantare un gioco piuttosto corale nel quale tutte le attaccanti hanno un peso specifico importante: al centro Puglisi risulta piuttosto efficace in fast, Saccani è una banda che può fare male quando chiamata in causa; da non sottovalutare nemmeno le buone doti in ricezione dei due opposti.

Sarà quindi una partita più complessa rispetto alle precedenti per le biancoblu, la prima di due incontri casalinghi che spalancheranno poi le porte sul doppio derby con San Giorgio e Alsenese, rispettivamente in programma il 18 ed il 25 marzo prossimi.