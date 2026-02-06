Buca nell’asfalto in autostrada, decine di auto danneggiate. Il Comune: “Non di nostra competenza, Autostrade subito allertate”

Disagi e danni allo svincolo autostradale di Piacenza Sud, in corrispondenza dell’immissione con l’A21, dove una grossa buca nell’asfalto ha causato problemi a numerosi automobilisti. I fatti sono accaduti mercoledì sera.

Secondo le prime informazioni, circa una ventina di vetture sarebbero rimaste danneggiate, in particolare alle ruote, dopo aver attraversato il tratto interessato. In diversi casi è stato necessario richiedere l’intervento del soccorso stradale, con conseguenti rallentamenti e disagi alla circolazione.

In una nota, il Comune di Piacenza tiene a specificare che il tratto in questione non è di sua competenza.

LA NOTA DEL COMUNE

In merito a quanto riportato dagli organi di informazione sulla presenza di una buca nello svincolo tra A1 e A21, che avrebbe provocato danni a numerosi veicoli, il Comune di Piacenza precisa che l’area interessata non rientra nella viabilità di competenza comunale, ma appartiene al tratto gestito da Autostrade per l’Italia, cui fanno capo la manutenzione e la sicurezza dell’infrastruttura.

Come risulta dalla documentazione tecnica relativa allo svincolo, il punto in cui si è verificato l’episodio è collocato all’interno del segmento autostradale e non nel tratto urbano in carico al Comune.

Nonostante ciò, l’Amministrazione si è immediatamente attivata per inoltrare la segnalazione agli enti competenti, affinché vengano effettuati con urgenza tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli automobilisti e a prevenire ulteriori disagi.

Il Comune continuerà a monitorare la situazione e a mantenere il raccordo con Autostrade per l’Italia, nell’interesse esclusivo della tutela dei cittadini e degli utenti della strada.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy